X Factor | ricordate Nathalie? Ecco dove vive e cosa fa oggi | incredibile!

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Aveva vinto X2010, dopodiché è sparita dal mondo dello spettacolo.fala talentuosissima. Il 2010 si può considerare l’anno del suo debutto nel panorama musicale italiano: Natalia Beatrice Giannitrapani – in arte– partecipa alla quarta edizione di X, aggiudicandosi la vittoria, grazie ai consigli e al L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Factor ricordate

Leggi anche - >>>Tony Maiello? Partecipò alla prima edizione di X: cosa fa oggi e com'è diventato Stiamo parlando di Nathalie , all'anagrafe Natalia Beatrice Giannitrapani, che oggi ha 42 anni e che ... Vi ricordate di Nathalie, la vincitrice di X Factor nel 2010. Di lei si sono perse le tracce da diverso tempo. Vediamo cosa fa oggi.Oggi vive in un camper, ma nel 2010 fu la vincitrice della quarta edizione di X Factor: a Di Più spiega il motivo di questa scelta.