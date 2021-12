Ultimo contro i virologi cantanti ' Sì sì vax' | ' Lasciate che a tornare sul palco siano i cantanti'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Cosa non si fa per scongiurare la quarta ondata Covid. Persino cambiare il testo di Jingle Bells e trasformarlo in 'Sì sì vax'. A provarci sono stati Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio ...

Advertising

OptaPaolo : 43 - Dopo 43 partite Federico #Bernardeschi ha ritrovato il gol in Serie A, l'ultimo lo aveva realizzato il 26 lugl… - NicolaPorro : ?? Arriva l'ultimo folle diktat del 'luminare' contro il #Natale e la #tombola. E il nostro @DelpapaMax non ne può p… - shootingrome : C’è chi rimane al suo posto lavorando fino all’ultimo minuto e con tutti contro,e chi ha tutti ai suoi piedi ma por… - mattiamaestri46 : RT @dailydrama2022: 22 Dicembre 2021 Ultimo contro i medici - arwen0506 : Ultimo contro Crisanti, Bassetti e Pregliasco: 'Pagliacci' -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo contro

La reazione diTra i molti che non hanno gradito la rivisitazione del motivetto, c'è stato ancheche di musica ne scrive e ne canta da anni per mestiere. 'Lasciate che a cantare e a ...L'quello del figlio Beau, suo erede politico, morto nel 2015. 'Ma se sono in salute, come ... Ma a remareBiden non c'è solo l'età. La popolarità del presidente resta ai minimi. A dicembre,...Lo Zenit S. Pietroburgo costruisce nel primo quarto un vantaggio importante contro il Maccabi TA grazie a cinque triple e un Gudaitis in evidenza (25-10 dopo 10'). I Gialli tirano poco e ...Green pass a sei mesi: dal 1 febbraio il Green pass durerà sei mesi e non più 9 mesi. Mascherine obbligatorie all'aperto e mascherina Ffp2 obbligatoria per cinema, teatri, eventi sportivi, mezzi trasp ...