Speranza: “Screening a scuola per avere maggiore sicurezza” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci sarà "un investimento attraverso il Ministero della Difesa per rafforzare lo Screening delle scuole. Sulle scuole la posizione del Governo è chiara: esse devono essere tutelate e il rafforzamento dello Screening sarà indispensabile per costruire la sicurezza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci sarà "un investimento attraverso il Ministero della Difesa per rafforzare lodelle scuole. Sulle scuole la posizione del Governo è chiara: esse devono essere tutelate e il rafforzamento dellosarà indispensabile per costruire la". L'articolo .

