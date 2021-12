Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ric Flair: 'Kevin Owens ha un talento illimitato ed è rispettoso di chiunque' - - e_ric_flair : RT @iam_martoo: Mmesema leso pale ocha ndio uniforms za catering ?? - e_ric_flair : RT @autoass: BMW E30 M3 - e_ric_flair : RT @_Ombuzi: Si wingi wa nzi ni Manzi ama???? - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Ric Flair: 'Jeff Hardy ha fatto bene a non andare in riabilitazione, la WWE lo voleva li'' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ric Flair

World Wrestling

Nei mesi scorsi la WWE aveva licenziato Bray Wyatt , che secondo alcuni potrebbe approdare in AEW, Braun Strowman e. Anche Kenny Omega, attuale campione mondiale della Compagnia di Tony ...Quando sulla scena si affacceranno però nomi come Harley Race,e Dusty Rhodes , l'influenza della narrazione dentro e fuori dal ring dei precursori dei No Holds Barred sarà evidente. ...Home; WWE News; wrestling; Durante la sua carriera in WWE, Kevin Owens si è aggiudicato una volta l’NXT Championship, una volta lo Universal Championship, due volte l’Interco ...Ric Flair è stato licenziato qualche mese fa dalla WWE, con il Nature Boy che ha dichiarato di aver richiesto di andarsene per concentrarsi in altri progetti che non coinvolgevano il wrestling, ma alt ...