(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Vitaliano (Na) – Unè statoa colpi di arma da fuoco nella notte a San Vitaliano (Napoli) in circostanze non ancora chiarite. L’uomo è stato accompagnato da figlio all’ospedale di Nola poco prima delle 4 ed ha rialla Polizia di essere statoda uno sconosciuto dopo un diverbio per motivi di viabilità. Ilè stato colpito da due proiettilied è ricoverato con prognosi riservata nell’ Ospedale di Nola, La sua versione è al vaglio della Polizia. Si chiama Michele Calabria, 43 anni, di Marigliano (Napoli) ilquesta notte a San Vitaliano. Calabria ha precedenti penali per lesioni e resistenza .Sul ferimento indagano gli agenti del ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pregiudicato ferito alle #Gambe nell'area nolana ** - simonamancini24 : RT @SkyTG24: Pregiudicato ferito a colpi di arma da fuoco nel Napoletano: si indaga - SkyTG24 : Pregiudicato ferito a colpi di arma da fuoco nel Napoletano: si indaga -

Ultime Notizie dalla rete : Pregiudicato ferito

Sky Tg24

Unè statoa colpi di arma da fuoco nella notte a San Vitaliano in circostanze non ancora chiarite. L' uomo è stato accompagnato da figlio all' ospedale di Nola poco prima delle 4 ed ...Fuga e tragico schianto a Pozzolo, dove unnon si ferma al posto di blocco I media ... Il mezzo ad ala rotante 'Horus' ha provveduto al trasporto del, mentre del 37enne, di cui non ...San Vitaliano, pregiudicato ferito nella notte: è stato accompagnato da figlio all'ospedale di Nola dove si trova ora ...L' uomo è stato accompagnato da figlio all' ospedale di Nola poco prima delle 4 ed ha riferito alla Polizia di essere stato ferito da uno sconosciuto dopo un diverbio per motivi di viabilità ...