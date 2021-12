Max muore a 14 anni mentre stava caricando lo smartphone: cosa è successo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un ragazzo di 14 anni, Max Willyan dos Reis Gomes, è morto dopo aver messo il suo smartphone in carica. Il tutto è avvenuto mentre si trovava nella sua abitazione a Goiás (Brasile). Sabato scorso un ragazzo di soli 14 anni è deceduto mentre si trovava nell’abitazione nella quale vive con la sua famiglia, una fattoria nei pressi del comune di Alexânia, nello Stato del Goiás, in Brasile. (screenshot video)cosa è accaduto? Una scossa elettrica ha colpito il giovane, Max Willyan dos Reis Gomes, il quale stava caricando il suo cellulare. Max: il 14enne è deceduto a causa di una scossa elettrica I genitori di Max hanno chiamato i soccorsi ma, quando questi ultimi sono arrivati sul posto, era troppo tardi: per il servizio mobile di emergenza ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un ragazzo di 14, Max Willyan dos Reis Gomes, è morto dopo aver messo il suoin carica. Il tutto è avvenutosi trovava nella sua abitazione a Goiás (Brasile). Sabato scorso un ragazzo di soli 14è decedutosi trovava nell’abitazione nella quale vive con la sua famiglia, una fattoria nei pressi del comune di Alexânia, nello Stato del Goiás, in Brasile. (screenshot video)è accaduto? Una scossa elettrica ha colpito il giovane, Max Willyan dos Reis Gomes, il qualeil suo cellulare. Max: il 14enne è deceduto a causa di una scossa elettrica I genitori di Max hanno chiamato i soccorsi ma, quando questi ultimi sono arrivati sul posto, era troppo tardi: per il servizio mobile di emergenza ...

Advertising

Max_scarn : @cortomuso @repubblica Non ho parlato di siero, ma potrebbe essere una possibilità. Non si muore di stress, se sei un medico. - Max_883 : - mary11753 : No, ai 60enni diamogli questo di vaccino, poi se qualcuno muore, pazienza, tanto aveva altre patologie! Non potevan… - Max_scarn : @SimonaPasquino5 @Corriere Uguale a quando muore un vaccinato. Ti dicono anche l'ultima telefonata che aveva fatto.… - maxsal314 : @magicaGrmente22 @Agenzia_Ansa naturalmente arruolano sani e max 70 anni, dato che chi muore, a stragrande maggior… -