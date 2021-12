M5s | il Consiglio di garanzia del Senato reintegra nel gruppo 6 senatori anti-Draghi Lezzi | “Dirò ancora no alla fiducia”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Erano stati espulsi dopo che avevano votato noal governo. Ma ora 6 parlamentari del Movimento 5 Stelle dovranno essereti neldel: tra loro ci sono l’ex ministra Barbarae il “veterano” – già parlamentare con l’Italia dei Valori – Elio Lannutti. La decisione per il reintegro è stata decisa daldi, l’organo di appello di Palazzo Madama. In sostanza, da quanto spiegato da Luigi Vitali (Forza Italia, presidente deldi), l’espulsione è stata ritenuta non valida perché il M5s – a differenza di tutti gli altri gruppi parlamentari – non prevede il doppio grado nel procedimento sanzionatorio. “Noi – dice Vitali – abbiamo ...

