Fa concorrenza a Kate Middleton

(Di giovedì 23 dicembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Mathilde del Belgio, 48 anni, aristocratica d’origine, ha lo stesso gusto per la moda della sua “vicina” di casa, Maxima d’Olanda: stessi stilisti, stesso stile, stessi colori. Ma per il concerto di Natale a Bruxelles con tutta la famiglia reale ha superato se stessa indossando un capo “custom made” rosso brillante @driesvannoten con cui ha illuminato la serata (e se stessa). Leggi anche › Il royal look del giorno. Mathilde del Belgio, regina rock con la giacca di pelle ...