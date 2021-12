F 1 | Sainz ' Datemi Ferrari come un razzo e batto Hamilton e Verstappen'

(Di giovedì 23 dicembre 2021) "Finire davanti a Leclerc? Qualcosa di simbolico ma anche importante" MADRID (SPAGNA) - "Battere? Con la stessa macchina si può ma in questa stagione erano fra gli otto decimi e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sainz Datemi

Il Giornale d'Italia

Dovunque vai nel mondo, ci sono i tifosi, c'è passione", ammette, che ha anche parlato a margine di un evento organizzato dal suo sponsor a Madrid. "Un bilancio del 2021? Mi sento ben ...Dovunque vai nel mondo, ci sono i tifosi, c'è passione", ammette, che ha anche parlato a margine di un evento organizzato dal suo sponsor a Madrid. "Un bilancio del 2021? Mi sento ben ...LEGGI ANCHE Carlos Sainz protagonista della nuova serie del gioco ufficiale F1. AMBIZIONE FERRARI — Prima di tutto, il figlio d'arte ha spiegato le sue impressioni sul Mondiale 2021: “Mi sento realizz ...Lo spagnolo Carlos Sainz può essere moderatamente soddisfatto del suo primo anno in Ferrari. “Chiedo alla Ferrari di darmi una macchina vincente e io, come sempre, mi applicherò al 100% su me stesso p ...