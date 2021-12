Covid, studio Gb: con variante Omicron fino a -70% rischi di ricovero (Di giovedì 23 dicembre 2021) C’è fino al 70 per cento in meno di rischio di essere ricoverato, dopo essere stato contagiato dalla variante Omicron del coronavirus, rispetto alle varianti precedenti. E’ quanto emerge da uno studio condotto in Gran Bretagna dall’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria che parla di risultati ”incoraggianti”. Allo stesso tempo, però, lo studio evidenzia come la protezione dalla variante Omicron comincia a calare dieci settimane dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino. Questa, comunque, continua a proteggere in modo notevole da complicanze gravi. Il rapporto britannico mostra che le persone contagiate dalla Omicron hanno dal 31% al 45% in meno di probabilità di andare al pronto soccorso. E dal 50% al 70% in meno di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) C’èal 70 per cento in meno dio di essere ricoverato, dopo essere stato contagiato dalladel coronavirus, rispetto alle varianti precedenti. E’ quanto emerge da unocondotto in Gran Bretagna dall’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria che parla di risultati ”incoraggianti”. Allo stesso tempo, però, loevidenzia come la protezione dallacomincia a calare dieci settimane dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino. Questa, comunque, continua a proteggere in modo notevole da complicanze gravi. Il rapporto britannico mostra che le persone contagiate dallahanno dal 31% al 45% in meno di probabilità di andare al pronto soccorso. E dal 50% al 70% in meno di ...

Advertising

Adnkronos : Variante #Omicron, studio: rischio ricoveri -40% rispetto a Delta. #Covid. - Agenzia_Ansa : La casa farmaceutica britannica AstraZeneca sostiene che una terza dose del vaccino di sua produzione contro il cov… - mattinodipadova : COVID / Lo studio realizzato dall'Imperial College a Londra sottolinea che le persone infettate da Omicron hanno tr… - lumus_86 : RT @Agenzia_Italia: Tra i provvedimenti già presi in molte città, e in molti casi allo studio, c'è quello di vietare feste, concerti, assem… - Henry_whites : RT @ElGusty99523701: supportare dati clinici. Un ampio studio sulla popolazione israeliana , pubblicato sul New England Journal of Medicine… -