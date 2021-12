Covid, l’ex senatore no vax Bartolomeo Pepe ricoverato al Cotugno: è grave (Di giovedì 23 dicembre 2021) l’ex senatore Bartolomeo Pepe si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cotugno di Napoli, dopo aver contratto il Covid nei giorni scorsi. Famose le sue battaglie contro i vaccini. Bartolomeo Pepe, ex senatore del M5S, originario di Casalnuovo è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli da sabato in gravi condizioni, dopo aver contratto il Leggi su 2anews (Di giovedì 23 dicembre 2021)si trovanel reparto di terapia intensiva dell’ospedaledi Napoli, dopo aver contratto ilnei giorni scorsi. Famose le sue battaglie contro i vaccini., exdel M5S, originario di Casalnuovo èall’ospedaledi Napoli da sabato in gravi condizioni, dopo aver contratto il

