(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonera quella odierna aldi Benevento. Ai duecomunicati nel pomeriggio, si sono aggiunti altri tre morti nel bollettino emesso dal nosocomio sannita in tarda serata. Si tratta di una donna di 74 anni di San Marco dei Cavoti (Bn) e due non residenti nella provincia sannita, una 68enne di San Cipriano Picentino (Sa) e un 71enne di Cercola (Na). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - anteprima24 : ** #Covid, la giornata più difficile al 'San Pio': cinque i #Decessi odierni ** - apartetae : @MetaErmal la mia famiglia riunita a natale, sia quelli di noi che ci sono ancora (separati dal covid) sia i miei d… - nikichateaux : @Colombo9luglio @grazielladg3 Mezza giornata senza protezioni in reparto covid gravi altamente contagiosi dovresti… - stexin : RT @ilDeriu: La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito di ulteriori test effettuati nella giornata di oggi, altri quattro mem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giornata

Antonella Viola promuove il nuovo decreto varato dal governo nelladel 23 dicembre: 'Si è fatto quello che si poteva fare'. L'immunologa, ospite di Otto e Mezzo su La7, ricorda che la situazione è ben lontana da quella dello scorso anno e per questo 'non si ...... 25 - 20, 15 - 10) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel recupero della dodicesimadi ... La squadra di Bernardi dunque paga lo stop forzato causa- 19 e si deve accontentare di un ...Nella giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha varato nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi da SarS-Cov-2 causata dal diffondersi della variante Omicron, che ...Romagna dalla diffusione della pandemia da coronavirus. Le vittime, decedute nella giornata del 22 dicembre, sono tre uomini di 69 anni, 75 quest'ultimo deceduto a Modena e 88 anni . Il primo era resi ...