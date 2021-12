Come la Gazzetta Ufficiale crea i malati di Covid (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fonte ( https://www.GazzettaUfficiale.it/do/Gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20211119&numeroGazzetta=276&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&... Leggi su maurizioblondet (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fonte ( https://www..it/do//downloadPdf?dataPubblicazione=20211119&numero=276&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&...

Advertising

samangdeb : @45acpjoe @miche_simonetti @Gazzetta_it #Totti nella Roma: 786 partite 307 gol In 25 anni 307:786=O,39 gol a parti… - antbar12 : Come la Gazzetta Ufficiale crea i malati di Covid - PaoloAud : @Daniele85124454 @Manseo86 @Gazzetta_it Ma perché? Ha fatto l’accordo, come altre squadre, con i giocatori per il d… - nicolasavoia : #StaserainTv l'evento sportivo Gazzetta Sports Awards 2021, registrato la settimana scorsa, va su LA7D, il canale f… - silvia_nb8 : @90ordnasselA @KingSla29787001 @Gazzetta_it E poi è finita come è finita ?? -