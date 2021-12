Combinata nordica, in Val di Fiemme Jarl Magnus Riiber può migliorare un primato epico. Ma vorrà farlo? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli appassionati di Combinata nordica sanno bene come Jarl Magnus Riiber stia riscrivendo di proprio pugno il libro dei record. Giusto domenica scorsa, il ventiquattrenne norvegese ha raggiunto quota 43 successi in Coppa del Mondo, eguagliando così Eric Frenzel, il secondo atleta più vincente di tutti i tempi. Solo il finlandese Hannu Manninen può vantare più affermazioni nel massimo circuito (48), ma proseguendo con questo ritmo potrebbe essere raggiunto e scavalcato entro la fine dell’inverno. Anzi, per la verità esiste la possibilità che Riiber possa sopravanzare Manninen già prima dei Giochi olimpici di Pechino 2022! Infatti nel mese di gennaio sono programmate ben 9 gare. Considerando come lo scandinavo abbia, nella stagione in corso, trionfato sette volte in otto prove, è ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Gli appassionati disanno bene comestia riscrivendo di proprio pugno il libro dei record. Giusto domenica scorsa, il ventiquattrenne norvegese ha raggiunto quota 43 successi in Coppa del Mondo, eguagliando così Eric Frenzel, il secondo atleta più vincente di tutti i tempi. Solo il finlandese Hannu Manninen può vantare più affermazioni nel massimo circuito (48), ma proseguendo con questo ritmo potrebbe essere raggiunto e scavalcato entro la fine dell’inverno. Anzi, per la verità esiste la possibilità chepossa sopravanzare Manninen già prima dei Giochi olimpici di Pechino 2022! Infatti nel mese di gennaio sono programmate ben 9 gare. Considerando come lo scandinavo abbia, nella stagione in corso, trionfato sette volte in otto prove, è ...

Advertising

FondoItalia : Combinata Nordica - Azzurri in raduno a Seefeld dal 27 al 30 gennaio - azzurridigloria : ??COMBINATA NORDICA FEMMINILE?? L'Italia non brilla a Ramsau. La migliore delle azzurre è Veronica Gianmoena, 11^.… - azzurridigloria : ??COMBINATA NORDICA MASCHILE?? A Ramsau, in Austria, con un doppio piazzamento a punti di Buzzi e Costa, l'Italia d… - Nicola89144151 : Ho iniziato a segnare gli orari di alcuni sport: tra quelli che ho visto attentamente, finora lo Sci Alpino è l'uni… - FondoItalia : Combinata Nordica - Jarl Magnus Riiber non si ferma più, altro successo a Ramsau; Buzzi e Costa a punti -