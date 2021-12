Brutta batosta Maria De Filippi, Mediaset taglia Uomini e Donne e Amici, Berlusconi: “Ecco a chi dobbiamo dare priorità” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi subiranno diversi tagli durante le prossime due settimane. Come tutti i canali televisivi, anche Canale 5 ha dovuto rivedere il suo palinsesto a causa delle festività natalizie. Ad avere la priorità sono i film a tema, soprattutto quelli per bambini, che durante questo bellissimo periodo restano a casa insieme alla famiglia. Gli ascolti del day time diminuiscono progressivamente, mentre pellicole romantiche e cartoni animati hanno share elevatissimi. Sia la Mediaset che la Rai, di conseguenza, decidono di mettere da parte anche i programmi più seguiti. Sicuramente tra questi ci sono Uomini e Donne e Amici. Maria De Filippi sa come fare presa ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021)diDesubiranno diversi tagli durante le prossime due settimane. Come tutti i canali televisivi, anche Canale 5 ha dovuto rivedere il suo palinsesto a causa delle festività natalizie. Ad avere lasono i film a tema, soprattutto quelli per bambini, che durante questo bellissimo periodo restano a casa insieme alla famiglia. Gli ascolti del day time diminuiscono progressivamente, mentre pellicole romantiche e cartoni animati hanno share elevatissimi. Sia lache la Rai, di conseguenza, decidono di mettere da parte anche i programmi più seguiti. Sicuramente tra questi ci sonoDesa come fare presa ...

