Advertising

IAmAntitrust : RT @ItaliaOggi: Antitrust, multa di 10,9 milioni a Unieuro, Monclick, Leroy Merlin Italia e Mediamarket - IAmAntitrust : RT @fisco24_info: Antitrust multa Unieuro,Mediaworld, Leroy Merlin,Monclick: Sanzioni da 11 milioni per pratiche commerciali scorrette http… - il_letterino : RT @TgLa7: ++ Antitrust multa #Unieuro, #Mediaworld, #LeroyMerlin, #Monclick ++ Sanzioni da 11 milioni per pratiche commerciali scorrette - ereike05 : RT @ItaliaOggi: Antitrust, multa di 10,9 milioni a Unieuro, Monclick, Leroy Merlin Italia e Mediamarket - ItaliaOggi : Antitrust, multa di 10,9 milioni a Unieuro, Monclick, Leroy Merlin Italia e Mediamarket -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust multa

Agenzia ANSA

Le istruttorie, si legge in una nota dell', hanno consentito di accertare che le quattro società, nell'ambito dell'attività di e - commerce hanno posto in essere - soprattutto nel periodo di ...Basti pensare alladi 1,1 miliardi di euro per abuso di posizione dominante di Amazon che l'nelle scorse settimane. A quanto è accaduto sette anni fa in Spagna, dove Google piuttosto ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia e di ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso tre procedimenti avviati nei confronti di Unieuro e della controllata Monclick, di Leroy Merlin Italia e di Mediamarket (Mediaworld) sanz ...