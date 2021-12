Alex Belli, “il regalo ai vipponi? Un po’ di comprensione” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alex Belli svela su RTL 102.5 qual è il regalo che farebbe ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Poi parla del Natale e dei suoi progetti futuri Alex Belli durante una diretta in radio a Trends & Celebrities su RTL 102.5. News ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, e ha svelato anche che sarà ancora in studio: “torno a Cinecittà, ci sono ancora tante cose da raccontare”. E sui vipponi ha detto che regalerebbe loro un po’ di comprensione, rimarcando di essersi sentito tradito dall’amico Davide. Ma poi ha aggiunto come senta la loro mancanza: “mi mancano le anime della casa. Mi mancano Davide Silvestri, Manila, Katia Ricciarelli e la nostra Soleil che nonostante il rapporto conflittuale di questi ultimi giorni comunque mi manca.”, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)svela su RTL 102.5 qual è ilche farebbe ai suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Poi parla del Natale e dei suoi progetti futuridurante una diretta in radio a Trends & Celebrities su RTL 102.5. News ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, e ha svelato anche che sarà ancora in studio: “torno a Cinecittà, ci sono ancora tante cose da raccontare”. E suiha detto che regalerebbe loro un po’ di, rimarcando di essersi sentito tradito dall’amico Davide. Ma poi ha aggiunto come senta la loro mancanza: “mi mancano le anime della casa. Mi mancano Davide Silvestri, Manila, Katia Ricciarelli e la nostra Soleil che nonostante il rapporto conflittuale di questi ultimi giorni comunque mi manca.”, ...

