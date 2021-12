Ucraina, l'enorme albero di Natale crolla improvvisamente in mezzo alla piazza | Video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Immagini che hanno dell'incredibile quelle mostrate in questo filmato: un albero di Natale di oltre 14 metri è crollato improvvisamente nel bel mezzo della piazza di Mariupol, in Ucraina. L'incidente sarebbe avvenuto a causa delle forti raffiche di vento che in pochi secondi hanno spezzato in due l'albero di Natale. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Guarda tutti i Video Una gru di 68 tonnellate cade su due operai: salvi per miracolo Video L'incidente è avvenuto in un cantiere di Boppard, in Germania: una gru ...Caserta, crolla palazzina per una fuga di gas Video Una palazzina è crollata questa mattina a Cancello Scalo, frazione del ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Immagini che hanno dell'incredibile quelle mostrate in questo filmato: undidi oltre 14 metri ètonel beldelladi Mariupol, in. L'incidente sarebbe avvenuto a causa delle forti raffiche di vento che in pochi secondi hanno spezzato in due l'di. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Guarda tutti iUna gru di 68 tonnellate cade su due operai: salvi per miracoloL'incidente è avvenuto in un cantiere di Boppard, in Germania: una gru ...Caserta,palazzina per una fuga di gasUna palazzina èta questa mattina a Cancello Scalo, frazione del ...

Advertising

M_Monzani : RT @marcodellaguzzo: L’#UnioneEuropea dice di essere pronta a imporre sanzioni pesanti, dal «costo enorme», contro la #Russia in caso di in… - Lukyluke311 : RT @marcodellaguzzo: L’#UnioneEuropea dice di essere pronta a imporre sanzioni pesanti, dal «costo enorme», contro la #Russia in caso di in… - marcodellaguzzo : L’#UnioneEuropea dice di essere pronta a imporre sanzioni pesanti, dal «costo enorme», contro la #Russia in caso di… - GaviniGiovanni : @vonderleyen Ursula von der Leyen: Indubbiamente: se la Russia si muove contro l'Ucraina, l'UE sarà in grado di ado… - MichelaRoi : RT @GustavoMichele6: La crisi ucraina si aggroviglia. Ma in realtà l'occidente ha paura e vuole fare ciò che già fece con Hitler: dargli un… -