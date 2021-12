Tempesta d’amore | anticipazioni 23 dicembre | la confessione di Erik

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che giovedì 232021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo sul nuovo appuntamento della soap opera targata Mediaset.23Max correrà incontro a Vanessa per darle una straordinaria notizia: il maialino è stato finalmente salvato; lei sarà al settimo cielo. Ad un certo punto, per lo stupore del fitness trainer, Georg farà alla ragazza una proposta inaspettata: quale? Al momento non è dato sapersi. Florian noterà suo fratello seduto al bar da solo, per ...