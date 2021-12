Soleil Sorge | Alex Belli è già nel dimenticatoio | ecco chi la sta ‘consolando’

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Solo una settimana faha abbandonato il Grande Fratello Vip ed è già stato dimenticato dache si sta consolando con un altro concorrente del reality., in arteStasi, è un’influencer nata a Los Angeles (California) nel 1994. Figlia di padre italiano e mamma americana, passa l’infanzia in L'articolo proviene da CheSuccede.it.

... giochiamo io e te?" Durante la festa di compleanno organizzata per Sophie Codegoni , Alessandro Basciano si è lasciato andare condichiarando alla ragazza di essere fortemente ...Guenda Goria difende l'amicizia con Delia Duran e Alex Belli ma affossalanciandole una chiara frecciatina al veleno. In occasione di un'intervista sul settimanale Chi, Guenda Goria svela cosa ne pensa die del suo rapporto con Alex Belli. Il ...Soleil Sorge ha conquistato anche Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. Il ragazzo, che ha le idee un po' confuse, pende dalle labbra dell'influencer ...Solo una settimana fa Alex Belli ha abbandonato il Grande Fratello Vip ed è già stato dimenticato da Soleil Sorge che si sta consolando con un altro concorrente del reality. Soleil Sorge, in arte Sole ...