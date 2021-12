(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Siamo lieti che il Presidente del Consiglio Mario Draghi abbia ribadito l'importanza dellain presenza, come ripetiamo anche noi da mesi”. Lo affermano i membri del comitato M5S per l'istruzione e la cultura Anna Laura Orrico, Michela Montevecchi, Luigi Gallo, Marco Bella e la coordinatrice Lucia Azzolina. “Questa è sempre stata la linea del Movimento 5 Stelle: le scuole devonoaperte per evitare conseguenze formative e anche psicologiche a studenti e studentesse. Tanti ragazzi e ragazze stanno vivendo un grave disagio da mesi a causa della pandemia e delle restrizioni. Il loro benessereessere la priorità di tutti. La curva dei contagi in preoccupante risalitaperò spingerci ad intervenire sul, sollecitando quanto promesso dal ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: M5s, 'deve rimanere aperta, lavorare su tracciamento'... - orizzontescuola : Il M5S: “Lieti che Draghi abbia ribadito l’importanza della scuola in presenza” - Nico01042014 : RT @Libero_Citt: @Nico01042014 Ma i sondaggisti del M5S hanno il diploma della scuola di taglio e cucito? - Libero_Citt : @Nico01042014 Ma i sondaggisti del M5S hanno il diploma della scuola di taglio e cucito? - MarioBordonaro : @gladiatoremassi Sembrano i 2 scemi del paese messi uno accanto all'altro. Alle prossime elezioni il M5S verra' spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola M5s

Si e' conclusa, con la replica dei relatori Daniele Pesco (), Erica Rivolta (Lega) e Vasco ... ha ricordato Castelli, superbonus, sisma e. nep 22 - 12 - 21 16:35:57 (0493) 5 NNNNTrapani, salgono a nove i murales finanziati dai deputatiall'Ars TRAPANI (22 dicembre 2021) - Con l'ultima opera in via di completamento nel quartiere ...svolto con i bambini della vicina...C’è l’assenso di Speranza e da ambienti Pd e M5s si spiega che in ogni caso non saranno tirate ... coprifuochi - nemmeno per i soli non vaccinati - e rientro a scuola dopo le vacanze di Natale con la ...Roma, 22 dic. “Siamo lieti che il Presidente del Consiglio Mario Draghi abbia ribadito l'importanza della scuola in presenza, come ripetiamo anche noi da mesi”.