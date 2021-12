Scamacca e Frattesi, l’ex allenatore: «Ecco perché non rimasero alla Lazio» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Frattesi e Scamacca, che oggi fanno le fortune del Sassuolo, sono cresciuti nel vivaio della Lazio: le parole dell’ex allenatore Emiliano Leva, ex allenatore del vivaio della Lazio, ha spiegato come il club biancoceleste non sia riuscito a puntare su Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, ai tempi delle giovanili. Per Gazzetta Regionale, le parole del tecnico che ha allenato i due tra il 2009 ed il 2012: Frattesi – «Nella gestione precedente del settore giovanile biancoceleste non si lavorava male, i risultati venivano, ma credo ci fosse poca attenzione da parte della società nei confronti del vivaio. In questo momento, invece, con l’inserimento di Bianchessi e di uno staff che sta lavorando molto bene ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021), che oggi fanno le fortune del Sassuolo, sono cresciuti nel vivaio della: le parole delEmiliano Leva, exdel vivaio della, ha spiegato come il club biancoceleste non sia riuscito a puntare su Davidee Gianluca, ai tempi delle giovanili. Per Gazzetta Regionale, le parole del tecnico che ha allenato i due tra il 2009 ed il 2012:– «Nella gestione precedente del settore giovanile biancoceleste non si lavorava male, i risultati venivano, ma credo ci fosse poca attenzione da parte della società nei confronti del vivaio. In questo momento, invece, con l’inserimento di Bianchessi e di uno staff che sta lavorando molto bene ci sono ...

