Rientro Osimhen | il dottor Ruggiero frena | “Vi dico quando tornerà”

A distanza di un mese dall'infortunio alla faccia, Victor Osimhen può tornare in campo ed allenarsi con i compagni di squadra. Era infatti il 21 novembre quando, a San Siro, il Napoli rimediò la prima sconfitta stagionale, ma soprattutto perse il suo numero 9 in uno scontro fortuito con Skriniar, che gli procurò fratture scomposte a zigomo ed orbita sinistri. Il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante azzurro, che dovrà indossare una maschera protettiva per tornare ad allenarsi, realizzata in carbonio e kevlar, sotto la guida del dottor Ruggiero. Questo per evitare che scontri, anche fortuiti con i compagni, possano intaccare il suo recupero totale. La consegna della maschera è avvenuta ieri, come si può vedere dalla foto pubblicata dai canali ...

