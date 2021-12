Record di tamponi in un giorno Arriva la stretta di Natale

Advertising

petergomezblog : Covid, i dati: superata quota 30mila contagi, record di 851mila tamponi. Crescono ancora i ricoveri (+280) e i mort… - serenel14278447 : Record di tamponi e di casiArriva la stretta di Natale - zazoomblog : Covid superati i 30mila casi record di tamponi. In mattinata discorso di fine anno di Draghi. Domani la cabina di r… - Loredanataberl1 : RT @IreneAntoniazzi: Con una percentuale del 85,5% di vaccinati...... Più di 30.000 contagi... 851.000 tamponi (un record) .. Fatti tutti d… - news_modena : Record di tamponi, contagi oltre quota 30 mila in Italia nelle ultime 24 ore Modena maglia nera in regione -

Ultime Notizie dalla rete : Record tamponi

..." tornati sopra quota mille " e i ricoveri in crescita anche nei reparti ordinari oltre al... Massimiliano Fedriga - sulla terza dose e non suiper accedere ovunque: se noi diamo questi ......" tornati sopra quota mille " e i ricoveri in crescita anche nei reparti ordinari oltre al... Massimiliano Fedriga - sulla terza dose e non suiper accedere ovunque: se noi diamo questi ...Tampone obbligatorio anche ai vaccinati (nel Lazio diventa realtà per una fascia della popolazione molto esposta al virus: i sanitari). E poi accessi limitati agli eventi, divieto ...È in arrivo una nuova stretta sulle misure anti-Covid in vista del Natale e del Capodanno: modifiche al Green pass, obbligo di tampone anche ai vaccinati, mascherine all'aperto ...