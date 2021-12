Meteo mercoledì | ancora anticiclone | tra sole e qualche pioggia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’inizio della settimana rimanecaratterizzato dall’che dal Mediterraneo si estende verso l’Europa nordoccidentale, fino ad inglobare le IBritanniche. L’Italia rientra in questa configurazione, ma le regioni adriatiche si trovano al limite dell’estensione anticiclonica ed esposte ad infiltrazioni di aria fredda balcanica che avrannogiorno di vita. Diversa la situazione sul versante tirrenico, esposto ad infiltrazioni di aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, generando anchedebole. Nel frattempo la stasi anticiclonica èresponsabile di marcate inversioni termiche al ...

Queste le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:22 dicembre 202 Sin dal mattino lungo la fascia costiera cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nuvolosità più ...... ma senza piogge (per ora) I cieli risulteranno spesso nuvolosi anche per la giornata di domani22 dicembre a Genova, senza tuttavia che le condizionisubiscano un concreto ...