Mal di schiena e naso che cola, niente tosse: i sintomi della variante Omicron sono molto diversi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron causa una sintomatologia decisamente diversa rispetto alle varianti precedenti. Il professor Tim Spector, che guida lo studio ZOE Covid App Symptom, ha spiegato al Daily Star che tra le caratteristiche “predominanti” per riconoscere la variante Omicron ci sarebbe una sintomatologia tipica dei comuni raffreddori. In particolare, nell’indagine sono stati individuati otto sintomi: i potenziali malati devono prestare attenzione a gola irritata, naso che cola, affaticamento, starnuti, mal di schiena, mal di testa, sudorazione notturna e dolori muscolari. LEGGI ANCHE => “La variante Omicron non ha ucciso nessuno”: l’annuncio ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lacausa una sintomatologia decisamente diversa rispetto alle varianti precedenti. Il professor Tim Spector, che guida lo studio ZOE Covid App Symptom, ha spiegato al Daily Star che tra le caratteristiche “predominanti” per riconoscere laci sarebbe una sintomatologia tipica dei comuni raffreddori. In partire, nell’indaginestati individuati otto: i potenziali malati devono prestare attenzione a gola irritata,che, affaticamento, starnuti, mal di, mal di testa, sudorazione notturna e dolori musri. LEGGI ANCHE => “Lanon ha ucciso nessuno”: l’annuncio ...

