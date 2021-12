Lione vs Metz: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Lione spera di poter terminare una serie di tre partite di Ligue 1 senza vittorie quando questa sera, mercoledì 22 dicembre, accoglierà i candidati per la retrocessione Metz al Parc Olympique Lyonnais. Les Gones ha perso solo una delle 11 partite casalinghe in tutte le competizioni in questa stagione, mentre i Maroons hanno vinto solo due delle ultime 10 partite in trasferta. Il calcio di inizio di Lione vs Metz è previsto alle 21 Prepartita Lione vs Metz: a che punto sono le due squadre? Lione Un’altra partita francese è stata segnata da problemi di pubblico lo scorso fine settimana, con la sospensione del terzo turno di Coppa di Francia del Lione in casa del Paris FC. Sono scoppiati risse e razzi sono stati lanciati dai tifosi sugli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilspera di poter terminare una serie di tre partite di Ligue 1 senza vittorie quando questa sera, mercoledì 22 dicembre, accoglierà i candidati per la retrocessioneal Parc Olympique Lyonnais. Les Gones ha perso solo una delle 11 partite casalinghe in tutte le competizioni in questa stagione, mentre i Maroons hanno vinto solo due delle ultime 10 partite in trasferta. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Un’altra partita francese è stata segnata da problemi di pubblico lo scorso fine settimana, con la sospensione del terzo turno di Coppa di Francia delin casa del Paris FC. Sono scoppiati risse e razzi sono stati lanciati dai tifosi sugli ...

