Il triste show dei virologi prosegue: Pregliasco si esibisce con Jerry Calà in "sì si vax" (video) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non bastava il triste show dei virologi con il coretto sulle note di Jingle Bell per invitare le persone a vaccinarsi cantando "sì sì vax", ora anche i comici, invidiosi dei vip in camice bianco, scendono in campo e chiedono spazio nel teatrino del Covid, che ogni giorno, non dimentichiamolo, sforna un centinaio di morti negli ospedali italiani. I comici affiancano i virologi su "Sì sì vax" Il giorno dopo le polemiche sulla canzone "Sì, sì vax", interpretata dal "Trio virologi" Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco a "Un giorno da pecora" su Radio uno Rai, Jerry Calà si propone per un duetto con Pregliasco che va in tv, da Myrta Merlino, a "L'aria che tira" sulla Sette. "Se fate una serata voi due insieme io mi faccio ...

