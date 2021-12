Highlights Treviso-Aek 81-69 | basket | Champions League 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Gliintegrali del confronto tra Nutribullete Aek Atene per 81-69, importante sfida valevole per la sesta giornata del gruppo D delladi. I trevigiani risorgono dalle proprie ceneri dopo due sconfitte consecutive, riuscendo a dominare gli avversari per lunghi tratti del match. Ottima resa al tiro per Bortolani e compagni, con tante triple a incidere in modo significativo sull’incontro europeo. Accesso ai play-in assicurato, con la possibilità inoltre di conquistare un pass diretto per gli ottavi di finale. Splendida affermazione dial Palaverde, di seguito la clip contenente i migliori momenti della disputa di riferimento....