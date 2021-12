‘Guarda sei tu’: “Maggioranza costretta al dietrofront sulla Consulta delle Donne” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDall’ufficio stampa del gruppo consiliare di ‘Guardia sei tu’: Lo scorso 16 dicembre si è tenuta, presso il Comune di Guardia Sanframondi, una seduta consiliare velata da un atteggiamento di ostilità della compagine di Maggioranza. Proprio quest’ultima ha deciso – e questo preme sottoporre all’attenzione di chi legge – di ritirare l’ultimo punto all’ordine del giorno riguardante l’Approvazione del Regolamento comunale della Consulta delle Donne, date le numerose incongruenze presenti, messe in evidenza dal gruppo di minoranza “Guardia sei tu”. “Premessa la straordinaria attenzione all’argomento al quale siamo particolarmente legati – dichiara il gruppo di opposizione – sia perché Guardia aveva già la sua Consulta della Donne, il cui vecchio regolamento fu ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiDall’ufficio stampa del gruppo consiliare di ‘Guardia sei tu’: Lo scorso 16 dicembre si è tenuta, presso il Comune di Guardia Sanframondi, una seduta consiliare velata da un atteggiamento di ostilità della compagine di. Proprio quest’ultima ha deciso – e questo preme sottoporre all’attenzione di chi legge – di ritirare l’ultimo punto all’ordine del giorno riguardante l’Approvazione del Regolamento comunale della, date le numerose incongruenze presenti, messe in evidenza dal gruppo di minoranza “Guardia sei tu”. “Premessa la straordinaria attenzione all’argomento al quale siamo particolarmente legati – dichiara il gruppo di opposizione – sia perché Guardia aveva già la suadella, il cui vecchio regolamento fu ...

