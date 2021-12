Governo, la Meloni a Draghi: «Chi si loda, s’imbroda. Da te troppi errori sulla pandemia» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La standing ovation dei cronisti presenti all’ultima conferenza stampa del 2021 di Mario Draghi non impressiona più di tanto Giorgia Meloni. Anzi. «Più che una conferenza di fine anno quella di Draghi è sembrata una conferenza di fine mandato e questo spiegherebbe anche gli applausi e la “commozione” dei giornalisti», ironizza in una nota la presidente di Fratelli d’Italia. Lontani i tempi del “fuoco e fiamme” che sprigionava quest’appuntamento ai tempi dei premier non graditi, tipo Berlusconi per citarne uno a caso. Ma non solo. Tutt’altra atmosfera si respira invece nei confronti dell’ex-capo della Bce. Meloni: «Dal premier nessuna ammissione di colpa» I decibel sono ben al di qua della soglia oltre la quale scatta l’inquinamento acustico e nelle domande fioccano le metafore, in omaggio al bizantinismo secondo cui la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La standing ovation dei cronisti presenti all’ultima conferenza stampa del 2021 di Marionon impressiona più di tanto Giorgia. Anzi. «Più che una conferenza di fine anno quella diè sembrata una conferenza di fine mandato e questo spiegherebbe anche gli applausi e la “commozione” dei giornalisti», ironizza in una nota la presidente di Fratelli d’Italia. Lontani i tempi del “fuoco e fiamme” che sprigionava quest’appuntamento ai tempi dei premier non graditi, tipo Berlusconi per citarne uno a caso. Ma non solo. Tutt’altra atmosfera si respira invece nei confronti dell’ex-capo della Bce.: «Dal premier nessuna ammissione di colpa» I decibel sono ben al di qua della soglia oltre la quale scatta l’inquinamento acustico e nelle domande fioccano le metafore, in omaggio al bizantinismo secondo cui la ...

