GFVip, Soleil e il cuscino sotto le lenzuola: è accaduto nella notte con Alessandro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ormai non è una novità, anzi sembra una certezza: Alessandro Basciano sembra essere entrato nella casa del GF VIP proprio con l'intento di stuzzicare le fantasie delle donne della Casa. In particolare Alessandro sembra aver deciso di indirizzare le sue attenzioni su Sophie e Soleil. LEGGI ANCHE: — GFVip, Soleil e il 'sonnambulismo': cosa ha fatto mentre dormiva Con quest'ultima in particolare sembra deciso a farsi "spazio": durante la notte infatti, Soleil ha posizionato un cuscino come divisorio nel letto per evitare di avvicinarsi troppo sotto le lenzuola: "Sole ha piazzato il cuscino sotto le coperte tra lei e Alessandro, così se il furbone ...

