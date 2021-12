GF Vip, la fidanzata di Biagio interviene: “Parleremo fuori” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Biagio d’Anelli è stato lasciato dalla fidanzata? L’opinionista, che è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip, si è avvicinato molto a Miriana Trevisan. Proprio per questo sembra che Silvana Curcio, la sua fidanzata, abbia deciso di chiudere a distanza. Su Instagram, però, ha fatto chiarezza. Biagio D’Anelli ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip facendo subito parlare di sé per il suo comportamento da latin lover con Miriana Trevisan. La showgirl, che aveva frenato nel flirt con Nicola Pisu, si è invece lasciata andare molto con Biagio, tanto che il bacio è stato sfiorato più e più volte. Biagio ha sottolineato di essere rimasto sorpreso dalla grande complicità che è riuscito ad instaurare con Miriana e ha parlato del loro rapporto come di una “bellissima ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021)d’Anelli è stato lasciato dalla? L’opinionista, che è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip, si è avvicinato molto a Miriana Trevisan. Proprio per questo sembra che Silvana Curcio, la sua, abbia deciso di chiudere a distanza. Su Instagram, però, ha fatto chiarezza.D’Anelli ha iniziato il suo percorso al Grande Fratello Vip facendo subito parlare di sé per il suo comportamento da latin lover con Miriana Trevisan. La showgirl, che aveva frenato nel flirt con Nicola Pisu, si è invece lasciata andare molto con, tanto che il bacio è stato sfiorato più e più volte.ha sottolineato di essere rimasto sorpreso dalla grande complicità che è riuscito ad instaurare con Miriana e ha parlato del loro rapporto come di una “bellissima ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Biagio D’Anelli choc: la fidanzata l’ha lasciato? Bomba di Novella 2000 - infoitcultura : Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli: “Chiariremo fuori dal GF Vip, non andrò in tv” - blogtivvu : Silvana Curcio rompe il silenzio su Biagio e Miriana al GF Vip: ecco cosa farà la fidanzata di D’Anelli - ParliamoDiNews : Gf Vip, Ecco cosa pensa la fidanzata di Biagio D’Anelli di quello che sta succedendo con Miriana Trevisan | Il Vico… - fanpage : Biagio D'Anelli confessa i suoi sentimenti per Miriana Trevisan. La reazione della fidanzata Silvana #gfvip -