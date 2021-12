GF Vip 2021 | è finita ufficialmente tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi?

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip‘,si sono ritrovati, faccia a faccia, per far chiarezza, una volta per tutte, sulla natura dei rispettivi sentimenti. L’imprenditore napoletano sembra non essere più intenzionato a subire il continuo tira e molla da parte dell’influencer che, ad oggi, non prova oltre l’affetto ed una forte attrazione fisica: Amici come prima, ci abbiamo provato, ripeto scatta o non scatta, io son sereno, quindi fermiamoci qui, te lo chiedo io… è una sensazione, io ho vissuto la mia vita e ho la sensazione che non c’è niente. Ieri sono stato il più felice del mondo, stamattina mi son svegliato ed ero felicissimo ma c’era qualcosa che non andava e lo sento dentro. L’ingresso di Alessandro Basciano, nelle ultime ore, sembra aver ...