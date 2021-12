Diffidati Inter-Torino | nerazzurri a rischio squalifica in vista del Bologna

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Idell’prima di scendere in campo contro ile indel prossimo impegno in casa delnell’anno nuovo sono due. Si tratta di due pedine chiave per Inzaghi, vale a dire il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’attaccante Lautaro Martinez, che in caso di cartellino giallo al Meazza contro i granata sarebbero fermati per un turno dal giudice sportivo. Dovranno dunque stare attenti a non rimediare un’ammonizione. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

Inter-News

I diffidati dell'Inter prima di scendere in campo contro il Torino e in vista del prossimo impegno in casa del Bologna nell'anno nuovo sono due. Si tratta di due pedine chiave per Inzaghi, vale a dire ...