Boom di tamponi rapidi, lunghe code davanti le farmacie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) per assicurarsi di non essere positivi al Covid-19 in prossimità delle feste L’incremento di contagi e la diffusione della variante Omicron sta facendo crescere la richiesta di tamponi rapidi. lunghe code si sono registrate davanti le farmacie di Milano e in altre città italiane. La grande richiesta di tamponi è riconducibile a diversi motivi: si va da dalla volontà di trascorrere le festività in sicurezza al controllo dopo un contatto con un positivo, ma la grande impennata è dovuta al diffondersi dell’infezione all’interno delle scuole. A tal proposito, secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, ” l’incidenza tra gli under 20 è la più alta, nella fascia d’età 0-9 anni ha raggiunto il picco da inizio pandemia”. Leggi anche: MORTE LIBERO DE RIENZO, RINVIATO A ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) per assicurarsi di non essere positivi al Covid-19 in prossimità delle feste L’incremento di contagi e la diffusione della variante Omicron sta facendo crescere la richiesta disi sono registrateledi Milano e in altre città italiane. La grande richiesta diè riconducibile a diversi motivi: si va da dalla volontà di trascorrere le festività in sicurezza al controllo dopo un contatto con un positivo, ma la grande impennata è dovuta al diffondersi dell’infezione all’interno delle scuole. A tal proposito, secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, ” l’incidenza tra gli under 20 è la più alta, nella fascia d’età 0-9 anni ha raggiunto il picco da inizio pandemia”. Leggi anche: MORTE LIBERO DE RIENZO, RINVIATO A ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - 361_magazine : Boom di tamponi rapidi, lunghe code davanti le farmacie - infoitinterno : Boom tamponi, introvabili i test fai da te - Teresat73540673 : No, l'altro ieri, fuori dalle farmacie è hub tamponi a Milano, lunghe interminabili file di vaccinati, in attesa di… - infoitinterno : Farmacia, boom di tamponi anche tra i vaccinati per un Natale sicuro -