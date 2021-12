Bimbo di 4 anni mangia un mandarino e rischia di soffocare

Advertising

repubblica : I No Vax rubano foto di un bimbo di sei anni che fa il vaccino e minacciano il padre: 'Vi veniamo a prendere' [di L… - claudeger55 : @mbx1900 @LuciaCicchilli1 Quindi bimbo malato di tumore, adulto hanno tutto l'interesse ad avere terapia genica ch… - ottovanz : RT @meb: #NoVax rubano la foto di un bimbo di sei anni mentre fa il vaccino e minacciano il padre, medico. Una vergogna assoluta prendersel… - marcoarzana : RT @meb: #NoVax rubano la foto di un bimbo di sei anni mentre fa il vaccino e minacciano il padre, medico. Una vergogna assoluta prendersel… - 57Davide : RT @meb: #NoVax rubano la foto di un bimbo di sei anni mentre fa il vaccino e minacciano il padre, medico. Una vergogna assoluta prendersel… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

...al 118 una richiesta di soccorso da parte di una mamma spaventatissima per il figlio di 4in ... facendo sì che ilricominciasse a respirare correttamente e riprendesse conoscenza. Portato al ...... una semplice descrizione con il nome completo dele tantissimi cuoricini. Ovviamente i ... Si tratta del ballerino professionista Stefano Oradei , con cui la ballerina è stata insieme per 10, ...“Avevamo paura per la bimba, ma non siamo no Vax”. Così Antonio, il marito di Morena, morta a 29 anni di Covid dopo il parto. “Vado avanti grazie a mia figlia” " Avevamo paura per la bimba, ma non sia ...Ieri sera, 21 dicembre, poco dopo le 19, è pervenuta al 118 una richiesta di soccorso da parte di una mamma spaventatissima per il figlio di 4 anni in arresto respiratorio.