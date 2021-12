Yvonne Sciò | regista e produttrice | ma “Sarò sempre Non è la Rai”

Leggi su dilei

(Di martedì 21 dicembre 2021), da showgirl ad attrice per i registi più grandi, dai film in America ai lavori premiati come. Una che ha fattodi testa sua, lottando come una leonessa nonostante l’aspetto da bambola di porcellana. Ma che per l’immaginario collettivo, per tutte noi figlie degli anni ’90, resteràla bellissima capofila di Non è la Rai. “Perché in Italia, è difficile scrollarsi da dosso certe etichette”. Lei lo sa bene, ma ne è comunque grata Partiamo dal presente: sei al lavoro su un nuovo progetto. Ci anticipi qualcosa? Sono molto scaramantica, e vista le situazioni particolari legate al Covid, ancor più. Posso dirti che sto lavorando su più progetti, un documentario su una donna, una serie, un progetto in Francia. Provo a fare tante cose, a muovermi ...