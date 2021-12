Si è insediata questo pomeriggio la Commissione Mensa per l’anno scolastico 2021/22 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’assessora all’Istruzione, Maria Carmela Serluca, rende noto che, a seguito della trasmissione dei nomi dei componenti da parte dei vari istituti scolastici, si è insediata questo pomeriggio la Commissione Mensa per l’anno scolastico 2021-2022. L’organismo, composto dal funzionario del Comune Rosalba Luongo e da rappresentanti dei docenti e dei genitori dei vari istituti scolastici della città, si riunirà nuovamente dopo la pausa natalizia per concordare le modalità operative di controllo. “Si è trattato di un incontro molto proficuo e cordiale di condivisione degli intenti in un’ottica di sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni scolastiche, i genitori e il Comune” ha spiegato l’assessora Serluca ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’assessora all’Istruzione, Maria Carmela Serluca, rende noto che, a seguito della trasmissione dei nomi dei componenti da parte dei vari istituti scolastici, si èlaper-2022. L’organismo, composto dal funzionario del Comune Rosalba Luongo e da rappresentanti dei docenti e dei genitori dei vari istituti scolastici della città, si riunirà nuovamente dopo la pausa natalizia per concordare le modalità operative di controllo. “Si è trattato di un incontro molto proficuo e cordiale di condivisione degli intenti in un’ottica di sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni scolastiche, i genitori e il Comune” ha spiegato l’assessora Serluca ...

anteprima24 : ** Si è insediata questo pomeriggio la Commissione Mensa per l’anno scolastico 2021/22 ** - mau_or_ : ha rubato terreni di proprietà privata e vi si è insediata. Altri si sono stabiliti su un terreno che non era propr… - 5Schiavone : @impusino Questo lusso è qualcosa che avviene in ogni singola società di qualsiasi settore, anche calcistico. Il pa… - cammarata_lee : @erretti42 La peggiore iattura che poteva accadere a questo paese dal dopo guerra ad oggi è insediata al governo. C… -

Ultime Notizie dalla rete : insediata questo Provincia, insediata ufficialmente la nuova presidente Laura Pernazza TERNI - Si è insediata ufficialmente ieri mattina alle 10 e 46 la nuova presidente della Provincia di Terni, ... Per questo mi auguro una collaborazione con tutti, anche con il centrosinistra". La ...

Provincia di Perugia, Proietti: 'Saremo Casa dei Comuni accogliente' Insediata la neo presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti. Il ringraziamento alle ...ha dichiarato la neo Presidente della Provincia di Perugia " ci ricorda quanto sia importante questo ...

Si è insediata questo pomeriggio la Commissione Mensa per l'anno scolastico 2021/22 anteprima24.it Insediata la Commissione Mensa per l’anno scolastico 2021-2022 L’assessora all’Istruzione, Maria Carmela Serluca, rende noto che, a seguito della trasmissione dei nomi dei componenti da parte dei vari istituti scolastici, si è insediata questo pomeriggio la Commi ...

Insediato il tavolo permanente del sistema marittimo e portuale Oggi si è insediato il tavolo permanente del sistema marittimo e portuale con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le parti sociali e tutti gli attori del settore. Commen ...

TERNI - Si èufficialmente ieri mattina alle 10 e 46 la nuova presidente della Provincia di Terni, ... Permi auguro una collaborazione con tutti, anche con il centrosinistra". La ...la neo presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti. Il ringraziamento alle ...ha dichiarato la neo Presidente della Provincia di Perugia " ci ricorda quanto sia importante...L’assessora all’Istruzione, Maria Carmela Serluca, rende noto che, a seguito della trasmissione dei nomi dei componenti da parte dei vari istituti scolastici, si è insediata questo pomeriggio la Commi ...Oggi si è insediato il tavolo permanente del sistema marittimo e portuale con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, le parti sociali e tutti gli attori del settore. Commen ...