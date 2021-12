Sci alpino | Federica Brignone | “Sono bloccata dalla tensione | non riesco a scendere bene”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 dicembre 2021) Le uniche due azzurre ad essere giunte al traguardo del primo dei due slalom giganti femminili, andato in scena oggi a Courchevel, in Francia, e valido per la Coppa del Mondo di sci2021-2022state, settima, ed Elena Curtoni, 27ma. Le due azzurre hanno parlato al sito della FISI. Questa l’analisi di: “, nontroppo tesa, ho paura di sbagliare e nona sciare, non riuscendo poi ad essere in controllo di quello che faccio mentre scendo. In gigante non ho lo spazio e ho paura di sbagliare, bloccandomi completamente di testa ed il ...