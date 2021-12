Risse e scavalcamenti allo stadio Maradona | emessi 13 Daspo

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), per periodi da tre a otto anni, nei confronti di 7 napoletani appartenenti a gruppi di tifosi “ultras” che, poco prima dell’incontro di calcio Napoli-Lazio disputato lo scorso 28 novembre presso lo”, travisati e armati di bastoni e mazze chiodate, hanno attaccato il contingente delle forze dell’ordine posto a protezione di alcuni mezzi di tifosi laziali in avvicinamento verso lo. Inoltre, con riferimento all’incontro Napoli-Torino dello scorso 17 ottobre, 3, della durata di un anno, sono stati adottati nei confronti di altrettante persone resesi responsabili di scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore. ...

