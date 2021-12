Pnrr: Draghi, non è del governo ma del Paese, ognuno faccia sua parte con onestà' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti sfide significative, da cui dipende la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai nostri partner. La prima è l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nei prossimi cinque anni, dobbiamo investire 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri fondi per un totale di 235 miliardi di euro. Ci siamo impegnati a ridurre i divari territoriali, generazionali, di genere; Ad accelerare la transizione digitale e quella ecologica; A migliorare la scuola e rafforzare la sanità; E a riformare in modo profondo l'economia, per rilanciare la produttività, semplificare la burocrazia, favorire l'innovazione. Il Pnrr non è il Piano di rilancio di questo governo. È il Piano di rilancio di tutto il Paese. E spetta a tutti – politici, funzionari, imprenditori, parti sociali – contribuire alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo davanti sfide significative, da cui dipende la nostra credibilità davanti ai cittadini e ai nostri partner. La prima è l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nei prossimi cinque anni, dobbiamo investire 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri fondi per un totale di 235 miliardi di euro. Ci siamo impegnati a ridurre i divari territoriali, generazionali, di genere; Ad accelerare la transizione digitale e quella ecologica; A migliorare la scuola e rafforzare la sanità; E a riformare in modo profondo l'economia, per rilanciare la produttività, semplificare la burocrazia, favorire l'innovazione. Ilnon è il Piano di rilancio di questo. È il Piano di rilancio di tutto il. E spetta a tutti – politici, funzionari, imprenditori, parti sociali – contribuire alla ...

