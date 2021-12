Pioli torna a parlare di Milan-Napoli: “La regola è sbagliata!” (Di martedì 21 dicembre 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, nella conferenza di vigilia della partita contro l’Empoli, è ritornato sulla sfida contro il Napoli e sull’episodio finale che non ha permesso al Milan di pareggiare la partita. Al centro delle polemiche, ancora la posizione di Olivier Giroud, considerato in fuorigioco dall’arbitro Massa dopo un consulto al Var. Queste le parole di Pioli: “Miglioriamo il calcio. Dobbiamo conoscere determinate dinamiche. Ho letto e sentito tante cose. Dobbiamo anche noi aiutare gli arbitri. La regola è sbagliata!“ Milan Pioli Sulla prestazione dei suoi invece: “Col Napoli abbiamo fatto bene, non benissimo. Non meritavamo di perdere.” Domenico Visone Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Stefano, tecnico rossonero, nella conferenza di vigilia della partita contro l’Empoli, è rito sulla sfida contro ile sull’episodio finale che non ha permesso aldi pareggiare la partita. Al centro delle polemiche, ancora la posizione di Olivier Giroud, considerato in fuorigioco dall’arbitro Massa dopo un consulto al Var. Queste le parole di: “Miglioriamo il calcio. Dobbiamo conoscere determinate dinamiche. Ho letto e sentito tante cose. Dobbiamo anche noi aiutare gli arbitri. LaSulla prestazione dei suoi invece: “Colabbiamo fatto bene, non benissimo. Non meritavamo di perdere.” Domenico Visone

