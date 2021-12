Ottavi di Champions su Prime Video, i 4 match in esclusiva su Amazon (Di martedì 21 dicembre 2021) Mercoledì 16 febbraio – Inter vs LiverpoolMercoledì 23 febbraio – Atletico Madrid vs Manchester United Mercoledì 9 marzo – Real Madrid vs Paris Saint-GermainMercoledì 16 marzo – Juventus vs Villarreal Il nuovo anno della Champions League su Prime Video inaugura il prossimo febbraio 2022 con due gare d’andata e due di ritorno che... Leggi su digital-news (Di martedì 21 dicembre 2021) Mercoledì 16 febbraio – Inter vs LiverpoolMercoledì 23 febbraio – Atletico Madrid vs Manchester United Mercoledì 9 marzo – Real Madrid vs Paris Saint-GermainMercoledì 16 marzo – Juventus vs Villarreal Il nuovo anno dellaLeague suinaugura il prossimo febbraio 2022 con due gare d’andata e due di ritorno che...

