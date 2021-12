Napoli, buone notizie per Osimhen: la data del rientro! (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante del Napoli proprio oggi è tornato a Castel Volturno dopo il brutto infortunio rimediato nella sfida contro l’Inter. Un contrasto di gioco con Skriniar gli ha causato la frattura dello zigomo che ha reso necessario l’intervento chirurgico. Osimhen Napoli Il calciatore da oggi ha potuto riprendere gli allenamenti grazie ad una maschera protettiva personalizzata costruita per lui dal Dott. Bruno Carruba. Inoltre, l’attaccante, ribadisce con un tweet di essere disponibile per la Coppa d’Africa, ecco le sue parole: ”Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria” Victor Osimhen su Twitter Il Napoli può sorridere perchè il recupero dell’attaccante è più vicino, per la Coppa d’Africa un po’ meno Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) L’attaccante delproprio oggi è tornato a Castel Volturno dopo il brutto infortunio rimediato nella sfida contro l’Inter. Un contrasto di gioco con Skriniar gli ha causato la frattura dello zigomo che ha reso necessario l’intervento chirurgico.Il calciatore da oggi ha potuto riprendere gli allenamenti grazie ad una maschera protettiva personalizzata costruita per lui dal Dott. Bruno Carruba. Inoltre, l’attaccante, ribadisce con un tweet di essere disponibile per la Coppa d’Africa, ecco le sue parole: ”Sarò disponibile per la Coppa d’Africa a meno che non sia tra i giocatori scelti per rappresentare la Nigeria” Victorsu Twitter Ilpuò sorridere perchè il recupero dell’attaccante è più vicino, per la Coppa d’Africa un po’ meno Ilaria Pacilio

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, buone notizie in vista della sfida col @sscnapoli per Stefano #Pioli - mocettast : RT @NoTavTrento: Con il PNRR alle ferrovie andranno 25 miliardi. Sono in buone mani? Una recente inchiesta della Procura di Napoli ipotizza… - bangourine : RT @NoTavTrento: Con il PNRR alle ferrovie andranno 25 miliardi. Sono in buone mani? Una recente inchiesta della Procura di Napoli ipotizza… - Philo1936 : RT @NoTavTrento: Con il PNRR alle ferrovie andranno 25 miliardi. Sono in buone mani? Una recente inchiesta della Procura di Napoli ipotizza… - NoTavTrento : Con il PNRR alle ferrovie andranno 25 miliardi. Sono in buone mani? Una recente inchiesta della Procura di Napoli i… -