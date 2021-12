L’Università fa bene alla salute mentale, o almeno dovrebbe (Di martedì 21 dicembre 2021) (a cura di Diletta Dini) A dicembre 2020 Yezers ha creato un team di ricerca sulla salute mentale, tema sempre attuale ma che è esploso dopo con la pandemia e i lockdown, soprattutto tra i giovani. Il team è composto da Miriam Condò, Chiara Costantini, Erika Galati e Marta Vallone, che hanno lavorato con l’obiettivo di comprendere la reale efficacia dei servizi avviati nel nostro Paese, in particolare verso gli studenti universitari. L’Italia, nonostante la presenza di un solido ordine professionale e un numero elevato di psicologi (110mila, mediamente oltre mille per provincia), non è in grado di far fronte a questo problema, com’è testimoniato da un’indagine OECED 2020 per la quale il 90% della popolazione italiana vorrebbe trovare un supporto psicologico nei servizi pubblici, ma solo il 20% ci riesce. Oltre questa soglia occorre rinunciare o ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) (a cura di Diletta Dini) A dicembre 2020 Yezers ha creato un team di ricerca sulla, tema sempre attuale ma che è esploso dopo con la pandemia e i lockdown, soprattutto tra i giovani. Il team è composto da Miriam Condò, Chiara Costantini, Erika Galati e Marta Vallone, che hanno lavorato con l’obiettivo di comprendere la reale efficacia dei servizi avviati nel nostro Paese, in particolare verso gli studenti universitari. L’Italia, nonostante la presenza di un solido ordine professionale e un numero elevato di psicologi (110mila, mediamente oltre mille per provincia), non è in grado di far fronte a questo problema, com’è testimoniato da un’indagine OECED 2020 per la quale il 90% della popolazione italiana vorrebbe trovare un supporto psicologico nei servizi pubblici, ma solo il 20% ci riesce. Oltre questa soglia occorre rinunciare o ...

