Lorito | Rettore Federico II | “Il Napoli senza Insigne gioca meglio”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ilfa le prove generaliLorenzo, il capitano era fuori per infortunio ed è risultato positivo al Covid 19. Un momento molto complicato per il capitano azzurro che è al centro di tante voci di mercato che lo portano sempre più lontano da. Lorenzodifficilmente potràre con lo Spezia, ma è già da qualche settimane chenon scende in campo con ila causa di un infortunio. Secondo Matteodell’UniversitàII di, la squadra azzurra addirittura. Con Zielinski ed Elmas titolari, ilriesce ad ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lorito Rettore

Napolipiu.com

Oltre allo stesso Carbone, anche ildell'Università Federico II di Napoli, Matteo, che ha ricordato come gli Atenei abbiano "risposto in maniera molto rapida e anche efficace alla ...... Luca Bianchi, ha realizzato un focus regionale per un convegno organizzato dal dipartimento di Scienze politiche della Federico II, diretto da Vittorio Amato, con ilMatteo, il ...Il Napoli fa le prove generali senza Lorenzo Insigne, il capitano era fuori per infortunio ed è risultato positivo al Covid 19.Grazie alla sinergia tra Franco Pepe, indiscusso "re" della pizza, e la dottoressa Michelina Petrazzuoli, nutrizionista per professione e soprattutto per passio ...