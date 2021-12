Advertising

CorriereCitta : Lariano, Consiglio comunale: il 21.12.2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Lariano Consiglio

Il Corriere della Città

...che verranno realizzati grazie al potenziamento del Piano Lombardia per il territorio... presidente delregionale, Fabrizio Turba sottosegretario e Gigliola Spelzini , presidente ......Non tarda ad arrivare la replica del deputato leghista e consigliere comunale del capoluogo,...a Roma " ha spiegato Borghi " Ho la sensazione che a Como si facciamo molte più sedute di...Il Servizio di Continuità Assistenziale di Como ( ex guardia medica), dalle ore 20 di giovedì 23 dicembre, si trasferisce da via Carso in via Napoleona ...Si è svolta il 6 Dicembre scorso in modalità telematica l’audizione della Commissione Sanità della Regione Lazio fortemente voluta dal Consigliere Regionale Giancarlo Righini. La recente chiusura del ...