Inzaghi: “Titolo d’inverno? Vi dico la mia!” (Di martedì 21 dicembre 2021) Oggi Simone Inzaghi non ha partecipato alla consueta conferenza stampa alla vigilia dei match, il tecnico nerazzurro ha però comunque parlato ai microfoni di Inter Tv, queste le sue parole: -Campioni d’inverno: “Siamo soddisfatti del Titolo d’inverno ma non finisce nell’albo d’oro: una bella sensazione ma deve esserci da stimolo per dare ancora di più. In questo momento tutti i ragazzi sono coinvolti nel progetto, siamo contenti ma mancano ancora 20 partite alla fine e sono concentrato solo sul Torino“. Inter Inzaghi Torino -Obiettivi stagionali: “Stiamo facendo bene e siamo in linea con gli obiettivi indicati dal club, cioè gli ottavi di Champions League e restare nelle prime quattro in Serie A. Ma il percorso è ancora lungo, sin qui ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) Oggi Simonenon ha partecipato alla consueta conferenza stampa alla vigilia dei match, il tecnico nerazzurro ha però comunque parlato ai microfoni di Inter Tv, queste le sue parole: -Campioni: “Siamo soddisfatti delma non finisce nell’albo d’oro: una bella sensazione ma deve esserci da stimolo per dare ancora di più. In questo momento tutti i ragazzi sono coinvolti nel progetto, siamo contenti ma mancano ancora 20 partite alla fine e sono concentrato solo sul Torino“. InterTorino -Obiettivi stagionali: “Stiamo facendo bene e siamo in linea con gli obiettivi indicati dal club, cioè gli ottavi di Champions League e restare nelle prime quattro in Serie A. Ma il percorso è ancora lungo, sin qui ...

