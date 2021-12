Hades è il primo videogioco a vincere l’Hugo Award

Leggi su tuttotek

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti da, il titolo sviluppato da Supergiant Games, spicca adesso anche il prestigioso HugoSono davvero tantissimi i premi ottenuto da, il titolo sviluppato da Supergiant Games che, sin dal suo debutto, non ha fatto altro che raccogliere i più ampi consensi di pubblico e critica. E a tutti questi riconoscimenti se ne è da poco aggiunto uno estremamente prestigioso, ovvero, che per la prima volta nella sua storia ha premiato un. La concorrenza da battere era davvero agguerrita, visto che in lizza figuravano produzioni del calibro di Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part 2 e Animal Crossing New Horizons, ma alla fine a sputarla è stato il rougue-lite con protagonista Zagreus....